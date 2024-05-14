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ヴィンテージ Dickies ディッキーズ 874 ワークパンツ ネイビー
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￥1656税込
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●商品説明
ヴィンテージ Dickies
874ワークパンツ
35％コットン65％ポリエステル
メキシコ製
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●サイズ：34x34
※平置き採寸を画像添付しておりますのでご覧ください。
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
●その他、注意事項：
古着の為一度洗濯するのをオススメします。
●商品状態
こちらの商品はランク【A】になります！
【S】..ほぼ新品、綺麗なUSEDの商品
【A】..若干の使用感はあるが、状態の良いUSED商品
【B】..使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない
【C】..使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり
【D】..着用可能だが過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。
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商品の説明
ヴィンテージ古着】Dickies / ディッキーズ 874 ワークパンツ ネイビー ...
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