ヴィンテージ Dickies ディッキーズ 874 ワークパンツ ネイビー

商品の詳細

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●商品説明



ヴィンテージ Dickies

874ワークパンツ

35％コットン65％ポリエステル

メキシコ製



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●サイズ：34x34

※平置き採寸を画像添付しておりますのでご覧ください。

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。





●その他、注意事項：

古着の為一度洗濯するのをオススメします。





●商品状態



こちらの商品はランク【A】になります！





【S】..ほぼ新品、綺麗なUSEDの商品

【A】..若干の使用感はあるが、状態の良いUSED商品

【B】..使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】..使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】..着用可能だが過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。



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