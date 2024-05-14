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Supreme Backpack SS20 Week 1

シュプリーム

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商品の詳細

ご覧くださりありがとうございます。

こちらの商品は一度使用しようと思い開封しましたが、結局使用せずに、今、使用しているsupremeのバックを使用した為、実質未使用品となります。

ブランド:SUPREMEシュプリーム

商品名:バックパックリュックボックスロゴ

Supreme2020SpringSummer

数量:1個

カラー:ブラック

サイズ：縦50/横29/マチ15cm

容量:25L

素材：ナイロン

個人保管となりますので、お気になされる方はご購入をお控え下さい。

ご不明な点が御座いましたらご連絡をお願い致します。

素材···ナイロン

カラー···ブラック

商品の説明

Supreme Backpack SS20 Week 1
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