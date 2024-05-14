Supreme Backpack SS20 Week 1

商品の詳細

ご覧くださりありがとうございます。



こちらの商品は一度使用しようと思い開封しましたが、結局使用せずに、今、使用しているsupremeのバックを使用した為、実質未使用品となります。



ブランド:SUPREMEシュプリーム



商品名:バックパックリュックボックスロゴ



Supreme2020SpringSummer



数量:1個



カラー:ブラック



サイズ：縦50/横29/マチ15cm



容量:25L



素材：ナイロン



個人保管となりますので、お気になされる方はご購入をお控え下さい。



ご不明な点が御座いましたらご連絡をお願い致します。



素材···ナイロン



カラー···ブラック