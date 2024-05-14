新品‼️ RawLow Mountain Works X-Pac Bambi

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商品の詳細

RawLowMountainWorksロウロウマウンテンワークスX-PacBambi

こちらのモデルは、メイン素材に軽量で防水性と耐裂性に優れた「X-PAC」の中でも、210デニールで耐久性と重量のバランスが取れたVX21を採用。岩場やヤブ漕ぎなどハードなシチュエーションでの使用も想定しています。

■サイズ：約H450-600(ロールトップ仕様)xW380xD190　(mm)
■重量：約470g
■材質：X-PACVX21(メイン)
DyneemaXgridstop(ロールトップ、ショルダーハーネス)
X-PACVX21(ボトム)
■容量：約26-28L(ロールトップ仕様)
■背面長:約420mm

カラー：SlateGray

商品の説明

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