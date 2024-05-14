Dickiesダブルニー ワークパンツ W32 L32 黒

商品の詳細

W32L32

総丈：106

前股上：32

後股上：43

股下：79

ウエスト：82

わたり幅：34

すそ幅：25



少し傷や汚れはありますが、全体的に着用に差し支える欠陥などなく、まだまだ気持ちよく履いていただけます