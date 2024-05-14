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Dickiesダブルニー ワークパンツ W32 L32 黒
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商品の詳細
W32L32
総丈：106
前股上：32
後股上：43
股下：79
ウエスト：82
わたり幅：34
すそ幅：25
少し傷や汚れはありますが、全体的に着用に差し支える欠陥などなく、まだまだ気持ちよく履いていただけます
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前股上：32
後股上：43
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商品の説明
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