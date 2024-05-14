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MAMMUT Wing Jacket ウィングジャケット

マムート

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MAMMUT Wing Jacket ウィングジャケット
MAMMUT Wing Jacket ウィングジャケット
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商品の詳細

MAMMUT

WingJacket/ウィングジャケット/M/ブラック/無地/1010-14600

数年前に購入しましたが、ほとんど着る機会がないため出品致します。ランニングやちょっとしたハイキングなどにも最適です。

目立った傷や破れ、プリントの剥離などはありません。

178cm60kgちょうど良い感じのサイズ感でした。

商品の説明

MENs L マムート ウィング ジャケット Wing Jacket ウィンドシェル フーディ MAMMUT 1010-14600 ブルー系 | フリマアプリ ラクマ
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