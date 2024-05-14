MAMMUT Wing Jacket ウィングジャケット

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商品の詳細

MAMMUT



WingJacket/ウィングジャケット/M/ブラック/無地/1010-14600



数年前に購入しましたが、ほとんど着る機会がないため出品致します。ランニングやちょっとしたハイキングなどにも最適です。



目立った傷や破れ、プリントの剥離などはありません。



178cm60kgちょうど良い感じのサイズ感でした。