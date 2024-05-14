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Paul Smith 新品！
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商品の詳細
プレゼントで頂きましたが、私には似合わないので出品します。
新品ですが、完璧を求める方はご遠慮ください。
男女でどなたでも使えると思います。
自分で計って多少の誤差はご理解ください。
縦幅：約40cm
横幅：約38cm
マチ(奥行き)：約16.5cm
素材-ナイロン 牛革
新品ですが、完璧を求める方はご遠慮ください。
男女でどなたでも使えると思います。
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商品の説明
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