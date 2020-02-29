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Nudie jeans THIN FINN
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商品の詳細
ヌーディージーンズ
ジーパン
シンフィン
W30
L32
2回ほど着用しました
ほぼ未使用新品です
目立つ汚れやキズはありません
洗濯済
送料無料
きれいに梱包してお送りします
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商品の説明
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