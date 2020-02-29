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Nudie jeans THIN FINN

ヌーディージーンズ

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商品の詳細

ヌーディージーンズ
ジーパン
シンフィン

W30
L32

2回ほど着用しました
ほぼ未使用新品です

目立つ汚れやキズはありません

洗濯済

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商品の説明

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