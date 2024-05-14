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新品未使用　Dickiesダブルニー　32×32 ブラック　ワークパンツ　ワイド

Csolid

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新品未使用　Dickiesダブルニー　32×32 ブラック　ワークパンツ　ワイド
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商品の詳細

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【size】
表記サイズ/32×32
ウエスト/約84cm
股上/約29cm
股下/約81cm
裾幅/約24.5cm
多少誤差がございます。

【CONDITION】
新品タグ付き
Dickiesダブルニー



モニターの設定状況により、実際の商品と若干色が異なる場合があります。
あらかじめご了承下さい。


＊こちらの説明文をコピー無断転載される方がいますが、一切関係ありません。

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商品の説明

新品未使用　Dickies ダブルニー　32×32 ブラック　ワークパンツ
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