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新品未使用 Dickiesダブルニー 32×32 ブラック ワークパンツ ワイド
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【size】
表記サイズ/32×32
ウエスト/約84cm
股上/約29cm
股下/約81cm
裾幅/約24.5cm
多少誤差がございます。
【CONDITION】
新品タグ付き
Dickiesダブルニー
モニターの設定状況により、実際の商品と若干色が異なる場合があります。
あらかじめご了承下さい。
＊こちらの説明文をコピー無断転載される方がいますが、一切関係ありません。
r1083
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商品の説明
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