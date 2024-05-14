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TMT ティーエムティー オンブレチェック 刺繍ロゴ ウォッシュ加工
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￥2520税込
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商品の詳細
TMTのオンブレチェックシャツです。
素材 綿100%
サイズ S
着丈/690mm
肩幅/405
身幅/515
袖丈/620
左胸にチェーン刺繍でTmtBigholiday、
内襟にも刺繍が入ってます。
ウォッシュ加工をしているので起毛しており
ヴィンテージ感があります。
あまり着てないので綺麗です。
キズ、汚れはありません。
素材 綿100%
サイズ S
着丈/690mm
肩幅/405
身幅/515
袖丈/620
左胸にチェーン刺繍でTmtBigholiday、
内襟にも刺繍が入ってます。
ウォッシュ加工をしているので起毛しており
ヴィンテージ感があります。
あまり着てないので綺麗です。
キズ、汚れはありません。
商品の説明
TMT ティーエムティー オンブレチェック 刺繍ロゴ ウォッシュ加工
TMT ティーエムティー オンブレチェック 刺繍ロゴ ウォッシュ加工
TMT ティーエムティー オンブレチェック 刺繍ロゴ ウォッシュ加工
TMT ティーエムティー オンブレチェック 刺繍ロゴ ウォッシュ加工
TMT ティーエムティー オンブレチェック 刺繍ロゴ ウォッシュ加工
TMT ティーエムティー オンブレチェック 刺繍ロゴ ウォッシュ加工
TMT ティーエムティー オンブレチェック 刺繍ロゴ ウォッシュ加工
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TMT ティーエムティー オンブレチェック 刺繍ロゴ ウォッシュ加工
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