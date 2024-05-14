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TMT ティーエムティー　オンブレチェック　刺繍ロゴ　ウォッシュ加工

ティーエムティー

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TMT ティーエムティー　オンブレチェック　刺繍ロゴ　ウォッシュ加工
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商品の詳細

TMTのオンブレチェックシャツです。
素材　綿100%
サイズ　S
着丈/690mm
肩幅/405
身幅/515
袖丈/620
左胸にチェーン刺繍でTmtBigholiday、
内襟にも刺繍が入ってます。
ウォッシュ加工をしているので起毛しており
ヴィンテージ感があります。
あまり着てないので綺麗です。
キズ、汚れはありません。

商品の説明

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