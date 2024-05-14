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RED CARD デニム Rhythm
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￥1480税込
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商品の詳細
ストレッチデニム
約3年前、梅田のショップで購入。
主観ですが美品だと思います。写真確認下さい。
素人検品、軽微な見落としがあった場合はご容赦ください。
よろしくお願い致します。
color：インディゴ
size：29(S)
ウエスト40
股下68
股上24
裾幅16
168cm、65kgで着用。
（cm※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。）
商品の説明
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