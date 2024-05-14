RED CARD デニム Rhythm

商品の詳細

REDCARDデニムRhythmパンツです。

ストレッチデニム

約3年前、梅田のショップで購入。

主観ですが美品だと思います。写真確認下さい。



素人検品、軽微な見落としがあった場合はご容赦ください。

よろしくお願い致します。



color：インディゴ

size：29(S)

ウエスト40

股下68

股上24

裾幅16



168cm、65kgで着用。



（cm※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。）