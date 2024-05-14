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RED CARD デニム Rhythm

レッドカード

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RED CARD デニム Rhythm
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商品の詳細

REDCARDデニムRhythmパンツです。
ストレッチデニム
約3年前、梅田のショップで購入。
主観ですが美品だと思います。写真確認下さい。

素人検品、軽微な見落としがあった場合はご容赦ください。
よろしくお願い致します。

color：インディゴ
size：29(S)
ウエスト40
股下68
股上24
裾幅16

168cm、65kgで着用。

（cm※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。）

商品の説明

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