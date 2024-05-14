03 美品　ポーター　タンカー　リュック　ブラック

商品の詳細

【状態】

15回程度使用

素人保管の為、小キズ・小汚れ有り

保存袋はつきません。



縦38

横30

マチ13.5





【発送】

レターパック

折り畳み、圧縮して発送



【その他】

価格交渉不可

プロフィールをよく読みご購入ください。







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素材···ナイロン



カラー···ブラック

シーン/種類···タウンユース(普段使い)