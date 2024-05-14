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03 美品 ポーター タンカー リュック ブラック
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商品の詳細
【状態】
15回程度使用
素人保管の為、小キズ・小汚れ有り
保存袋はつきません。
縦38
横30
マチ13.5
【発送】
レターパック
折り畳み、圧縮して発送
【その他】
価格交渉不可
プロフィールをよく読みご購入ください。
#ビームス
#シップス
#ユナイテッドアローズ
#トウモローランド
#バーニーズニューヨーク
#ロンハーマン
素材···ナイロン
カラー···ブラック
シーン/種類···タウンユース(普段使い)
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商品の説明
PORTER - 美品 ポーター 吉田カバン リュック バッグ タンカー 03 ...
美品 ポーター PORTER リュック タンカー 03-23100407
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偉大な 03 美品 ポーター PORTER タンカー リュック ハバックパック ...
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美品 ポーター PORTER リュック タンカー 03-23100608 | フリマアプリ ラクマ
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