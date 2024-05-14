03 美品　ポーター　タンカー　リュック　ブラック

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ポーター／ヨシダカバン

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商品の詳細

【状態】
15回程度使用
素人保管の為、小キズ・小汚れ有り
保存袋はつきません。

縦38
横30
マチ13.5


【発送】
レターパック
折り畳み、圧縮して発送

【その他】
価格交渉不可
プロフィールをよく読みご購入ください。



#ビームス
#シップス
#ユナイテッドアローズ
#トウモローランド
#バーニーズニューヨーク
#ロンハーマン

素材···ナイロン

カラー···ブラック
シーン/種類···タウンユース(普段使い)

商品の説明

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