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KANYE WEST パーカー　コラボ　XL

イージー

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KANYE WEST パーカー　コラボ　XL
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商品の詳細

KANYEWEST.
CactusPlantFleaMarket×CPEMFORJIKHOODIE/

特に目立った傷や汚れありません。比較的綺麗な状態です。

XLサイズ

肩幅71/身幅70/袖丈63/着丈65cm

商品の説明

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