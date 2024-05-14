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チャンピオン　70s ビンテージ　スウェット　スヌーピー

チャンピオン

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チャンピオン　70s ビンテージ　スウェット　スヌーピー
チャンピオン　70s ビンテージ　スウェット　スヌーピー
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商品の詳細

70年代のチャンピオンのスウェットです。
スヌーピーのデザインも可愛く、
XLサイズなので現代でもジャストで着れる範囲です。


着丈　約55
身幅　約56

商品の説明

チャンピオン　70s ビンテージ　スウェット　スヌーピー
70s CHAMPION REVERSE WEAVE & 60s SNOOPY SWEAT SHIRT アップしました ...
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