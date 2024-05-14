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チャンピオン 70s ビンテージ スウェット スヌーピー
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商品の詳細
70年代のチャンピオンのスウェットです。
スヌーピーのデザインも可愛く、
XLサイズなので現代でもジャストで着れる範囲です。
着丈 約55
身幅 約56
スヌーピーのデザインも可愛く、
XLサイズなので現代でもジャストで着れる範囲です。
着丈 約55
身幅 約56
商品の説明
70s CHAMPION REVERSE WEAVE & 60s SNOOPY SWEAT SHIRT アップしました ...
70s 70年代 champion チャンピオン snoopy スヌーピー VINTAGE ...
ヴィンテージ スヌーピーチャンピオンスウェット
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