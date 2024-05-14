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【シュプリーム×ノースフェイス 】リュック スネイクスキン柄

シュプリーム

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【シュプリーム×ノースフェイス 】リュック スネイクスキン柄
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商品の詳細

楽天のセカンドストリートで中古品として購入しました。

★色
パイソン柄　グレー系

★状態
一度使用しました。
背中にソフトな形成板が入っていますが、発送の際は小さく折りたたみますので、お手元に届きましたら、お早めに開封をお願い致します。

★注意事項
・家族に喫煙者がいます。(分煙)ペットは飼っていません。　
・梱包は簡易包装、自宅梱包用品(リサイクルを含む)を使用します。また、コンパクトに梱包させていただきます。

★その他
個人保管の商品の為、説明以外にもキズや汚れがある場合もあります。中古品にご理解いただける方のご購入でお願い致します。

#バックパック　#バッグ　#ナップザック

商品の説明

【シュプリーム×ノースフェイス 】リュック スネイクスキン柄
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