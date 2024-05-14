【シュプリーム×ノースフェイス 】リュック スネイクスキン柄

商品の詳細

楽天のセカンドストリートで中古品として購入しました。



★色

パイソン柄 グレー系



★状態

一度使用しました。

背中にソフトな形成板が入っていますが、発送の際は小さく折りたたみますので、お手元に届きましたら、お早めに開封をお願い致します。



★注意事項

・家族に喫煙者がいます。(分煙)ペットは飼っていません。

・梱包は簡易包装、自宅梱包用品(リサイクルを含む)を使用します。また、コンパクトに梱包させていただきます。



★その他

個人保管の商品の為、説明以外にもキズや汚れがある場合もあります。中古品にご理解いただける方のご購入でお願い致します。



#バックパック #バッグ #ナップザック