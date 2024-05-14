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Dickies ディッキーズ 874ワークパンツ チノ 黒ブラック W38

ディッキーズ

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Dickies ディッキーズ 874ワークパンツ チノ 黒ブラック W38
Dickies ディッキーズ 874ワークパンツ チノ 黒ブラック W38
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商品の詳細

Dickies　ディッキーズ

874ワークパンツ
チノ　







ゆるめのテーパード







黒/ブラック







ほぼ使用感無く、極めて状態良好

目につくようなダメージや汚れなし








表記サイズ

ウエスト38
レングス34






平置き(㎝)

ウエスト48×2
（ウエスト周囲96）
股上36
ヒップ59
ワタリ37
股下85.5
裾幅23.5




梱包の都合上、予告なく配送方法を『らくらくメルカリ便』から『ゆうゆうメルカリ便』に変更する場合がありますので、予めご了承ください。


　
D6031445



カーハートやディッキーズ、リーバイス等のデニムやペインターパンツを中心に、ワークウェアを豊富に取り揃えています。

商品の説明

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