Dickies ディッキーズ 874ワークパンツ チノ 黒ブラック W38

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商品の詳細

Dickies ディッキーズ



874ワークパンツ

チノ















ゆるめのテーパード















黒/ブラック















ほぼ使用感無く、極めて状態良好



目につくようなダメージや汚れなし

















表記サイズ



ウエスト38

レングス34













平置き(㎝)



ウエスト48×2

（ウエスト周囲96）

股上36

ヒップ59

ワタリ37

股下85.5

裾幅23.5









梱包の都合上、予告なく配送方法を『らくらくメルカリ便』から『ゆうゆうメルカリ便』に変更する場合がありますので、予めご了承ください。







D6031445







カーハートやディッキーズ、リーバイス等のデニムやペインターパンツを中心に、ワークウェアを豊富に取り揃えています。