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【美品】The Endless Summer，エンドレスサマー　Tシャツ

エンドレスサマー

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商品の詳細

TheEndlessSummer，エンドレスサマーの
Tシャツです。

一度試着し、洗濯をしてクローゼットで保管しておりました。

身幅55肩幅47着丈69そで丈20

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

カラー···ホワイト
袖丈···半袖

商品の説明

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