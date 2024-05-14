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【美品】The Endless Summer，エンドレスサマー Tシャツ
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￥2128税込
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商品の詳細
TheEndlessSummer，エンドレスサマーの
Tシャツです。
一度試着し、洗濯をしてクローゼットで保管しておりました。
身幅55肩幅47着丈69そで丈20
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
カラー···ホワイト
袖丈···半袖
Tシャツです。
一度試着し、洗濯をしてクローゼットで保管しておりました。
身幅55肩幅47着丈69そで丈20
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
カラー···ホワイト
袖丈···半袖
商品の説明
【美品】The Endless Summer，エンドレスサマー Tシャツ
【美品】The Endless Summer，エンドレスサマー Tシャツ
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