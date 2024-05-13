DOCKERS ドッカーズ ヴィンテージ コーデュロイパンツ ワインレッド

商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます☺︎





●商品名

・DOCKERSヴィンテージコーデュロイパンツ



●ポイント

・希少人気デザインのアイテム

※一点物古着ですので売り切れ次第再入荷はございません

※ヴィンテージなどの古着にご興味がある方にオススメです♪





●サイズ

・フリーサイズ



●実寸

ウエスト→47cm

股上→30cm

股下→73cm

総丈→103cm

わたり幅→29cm

裾幅→19cm



●カラー

・エンジ色



※撮影環境により実物とは多少異なる場合がございますのでご了承お願い致します。



●状態

・それなりの古着らしい味が出ており非常にいい感じの商品です。



●その他注意事項

・あくまでも古着になりますのでご理解いただいた上でご検討下さい·͜·







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ナイキ、チャンピオン、カーハート、ハーレーダビッドソン、フルーツオブザルーム、トミーヒルフィガー、ポロラルフローレン、ノーブランドなどのUSED(ユーズド)でお洒落やメンズライクなカジュアルさも楽しみたい、古着女子・古着男子の方にぴったりのアイテムを続々出品中。今後も様々なアイテムを追加予定ですので、ぜひご覧下さいね



シルエット···テーパード



カラー···レッド



パンツ丈···フルレングス



柄・デザイン···無地



素材···コーデュロイ



季節感···冬



季節感···秋、冬



季節感···夏、秋、冬



季節感···春、夏、秋、冬