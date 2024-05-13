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グラミチ アーバンリサーチ Mt Design 3776 別注 デニムパンツ
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￥1750税込
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商品の詳細
アーバンリサーチで購入したMtDesign3776別注デニムパンツです。
デニムのため経年劣化によるダメージはご了承ください。
スレや破れやありません。
※サイズM
ウエスト〜85
ヒップ106
股上33.5
股下76
もも周り59
すそ周り36
デニムのため経年劣化によるダメージはご了承ください。
スレや破れやありません。
※サイズM
ウエスト〜85
ヒップ106
股上33.5
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商品の説明
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