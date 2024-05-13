グラミチ アーバンリサーチ　Mt Design 3776 別注　デニムパンツ

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商品の詳細

アーバンリサーチで購入したMtDesign3776別注デニムパンツです。



デニムのため経年劣化によるダメージはご了承ください。

スレや破れやありません。



※サイズM

ウエスト〜85

ヒップ106

股上33.5

股下76

もも周り59

すそ周り36