90s エコーアンリミテッド Ecko Unimited デニムショーツ

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商品の詳細

EckoFunctionECKOUNLTD

エコーアンリミテッドエコーファンクション

ジーンズショーツ短パン

ショートパンツ



エコーのデニムショーツになります。

とてもかっこよいデザイン。

ジャパレゲ好きにもオススメ。



表記サイズ18

M〜L程

平置きサイズ

ウエスト37cm

ワタリ幅30cm

裾幅26cm

股上30cm

股下28cm

総丈58cm