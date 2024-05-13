D\u0026Gデニム　ドルガバ　ドルチェ\u0026ガッバーナ　サイズ…44　CLASSIC14

商品の詳細

数ある商品の中から見て頂き有難う御座います。商品は新品\u0026中古を取り扱っています。



【ブランド】

D\u0026G

【サイズ】

ウエスト…42cm

股上…25cm

股下…80cm

わたり…25cm

素人寸法なので多少誤差はあります。

平置きでの計測です、

【状態】

中古になります。



他のサイトにも掲載してます。

突然終了する可能性あります。



その他…出品してるものありますので

是非覗いてみてください!!気になったら

いいね！\u0026コメント頂けると嬉しいです。

買いやすい値段で設定はしています。

値下げ交渉も多少は受け付けます。

お互いに素敵な取引を心掛けます。

宜しくお願いします



検索用ワード

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