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D\u0026Gデニム ドルガバ ドルチェ\u0026ガッバーナ サイズ…44 CLASSIC14
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￥1950税込
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サイズ
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商品の詳細
【ブランド】
D\u0026G
【サイズ】
ウエスト…42cm
股上…25cm
股下…80cm
わたり…25cm
素人寸法なので多少誤差はあります。
平置きでの計測です、
【状態】
中古になります。
他のサイトにも掲載してます。
突然終了する可能性あります。
その他…出品してるものありますので
是非覗いてみてください!!気になったら
いいね！\u0026コメント頂けると嬉しいです。
買いやすい値段で設定はしています。
値下げ交渉も多少は受け付けます。
お互いに素敵な取引を心掛けます。
宜しくお願いします
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商品の説明
Dolce\u0026Gabbana ドルガバ ジーンズ 44 14 classic | labiela.com
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