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2000s Stussy Hunting Pants USA
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商品の詳細
名称：2000sOldStussyHuntingPantsUSA
色：ブラウン系
素材：綿100%
生産国：アメリカ
サイズ：30
ウエスト：約39cm
股上：約34cm
股下：約73cm
裾幅：約21cm
商品紹介：2000年くらいのステューシーのパンツです。綿のヘリンボーン生地に片側ポケットといったディテールで、ハンティング（狩猟用）パンツをモチーフとしたものです。
股上深め、股下短めでゆったりとしたシルエットです。
やや使用感があり、フロント裏側ジップの金属があたっていた部分に変色がみられます。
古着にご理解いただけるかたの購入をお願いします。
色：ブラウン系
素材：綿100%
生産国：アメリカ
サイズ：30
ウエスト：約39cm
股上：約34cm
股下：約73cm
裾幅：約21cm
商品紹介：2000年くらいのステューシーのパンツです。綿のヘリンボーン生地に片側ポケットといったディテールで、ハンティング（狩猟用）パンツをモチーフとしたものです。
股上深め、股下短めでゆったりとしたシルエットです。
やや使用感があり、フロント裏側ジップの金属があたっていた部分に変色がみられます。
古着にご理解いただけるかたの購入をお願いします。
商品の説明
2000s Stussy Hunting Pants USA
2000s Stussy Hunting Pants USA
2000s Stussy Hunting Pants USA
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2000s Stussy Hunting Pants USA
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2000s Stussy Hunting Pants USA
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2000s Stussy Hunting Pants USA
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