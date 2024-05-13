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【サルバトーレピッコロ ライトフランネル グレーシャツ 新品未使用】
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￥3256税込
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商品の詳細
SalvatorePiccolo
ナポリのハンドメイドシャツブランド。
原産国:イタリア
サイズ:S38
肩幅:46.5
肩線:14.5
袖丈:64(裄丈87)
着丈:77.5
バスト幅:50
ウエスト幅:45(cm)
※若干の誤差はご容赦下さい。
新品購入未使用品で綺麗な状態だと思いますが自宅保管の為気になる方はご遠慮下さい。
お安く出品しています。これ以上の値下げは出来ません。
お取引についてはプロフィールをご覧下さい。
宜しくお願いします。
ルイジボレッリLUIGIBORRELLI
バルバBARBA
マリアサンタンジェロMariaSantangelo
サルバトーレピッコロSalvatorePiccolo
チリエッロCIRIELLO
ボリエッロBORIELLO
ジャンネットgiannett
ボルゾネッラBOLZNELLA
バグッタBAGUTTA
イレブンティeleventy
ギローバーGUYROVER
ナポリのハンドメイドシャツブランド。
原産国:イタリア
サイズ:S38
肩幅:46.5
肩線:14.5
袖丈:64(裄丈87)
着丈:77.5
バスト幅:50
ウエスト幅:45(cm)
※若干の誤差はご容赦下さい。
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ルイジボレッリLUIGIBORRELLI
バルバBARBA
マリアサンタンジェロMariaSantangelo
サルバトーレピッコロSalvatorePiccolo
チリエッロCIRIELLO
ボリエッロBORIELLO
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ボルゾネッラBOLZNELLA
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商品の説明
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