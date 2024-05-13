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FCRB Tシャツ NIKE サッカー BRISTOL soph L
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￥2399税込
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商品の詳細
soph.soph.netFCRB初期のものです
素人採寸ですが下記になります。
肩幅 49cm
身幅 55cm
着丈 74cm
になります。
カラー...ブラック
袖丈...半袖
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
ネック...Uネック
季節感...春,夏,秋
商品の説明
BIG LOGO WIDE TEE(M BROWN) - SOPH.
SOPH. | AUTHENTIC L/S TEAM POCKET TEE(M WHITE):
SOPH. | WARM UP PISTE(S BROWN):
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SOPH. | AUTHENTIC L/S TEAM POCKET TEE(M YELLOW):
SOPH. | AUTHENTIC LOGO L/S TEE(M (130) BLACK):
SOPH. FCRB Bristol ロゴTシャツ
SOPH. | AUTHENTIC L/S TEAM POCKET TEE(M BEIGE):
SOPH. | BIG LOGO WIDE TEE(M (120-130) BLACK):
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