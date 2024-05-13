FCRB Tシャツ　NIKE　サッカー　BRISTOL　soph L

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商品の詳細

FCRBTシャツ NIKE サッカー BRISTOL sophL



soph.soph.netFCRB初期のものです



素人採寸ですが下記になります。



肩幅 49cm

身幅 55cm

着丈 74cm

になります。



カラー...ブラック

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

ネック...Uネック

季節感...春,夏,秋