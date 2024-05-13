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FCRB Tシャツ　NIKE　サッカー　BRISTOL　soph L

エフシーレアルブリストル

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2399税込

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FCRB Tシャツ　NIKE　サッカー　BRISTOL　soph L
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

FCRBTシャツ　NIKE　サッカー　BRISTOL　sophL

soph.soph.netFCRB初期のものです

素人採寸ですが下記になります。

肩幅　49cm
身幅　55cm
着丈　74cm
になります。

カラー...ブラック
袖丈...半袖
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
ネック...Uネック
季節感...春,夏,秋

商品の説明

FCRB Tシャツ　NIKE　サッカー　BRISTOL　soph L
BIG LOGO WIDE TEE(M BROWN) - SOPH.

FCRB Tシャツ　NIKE　サッカー　BRISTOL　soph L
SOPH. | AUTHENTIC L/S TEAM POCKET TEE(M WHITE):

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SOPH. | WARM UP PISTE(S BROWN):

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SOPH. | AUTHENTIC L/S TEAM POCKET TEE(M YELLOW):

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SOPH. | AUTHENTIC LOGO L/S TEE(M (130) BLACK):

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SOPH. FCRB Bristol ロゴTシャツ

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SOPH. | AUTHENTIC L/S TEAM POCKET TEE(M BEIGE):

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SOPH. | BIG LOGO WIDE TEE(M (120-130) BLACK):

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SOPH. | BIG LOGO WIDE TEE(M (120-130) WHITE):

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