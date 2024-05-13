NIKE Swoosh shorts ナイロン　パンツ　ショート　刺繍　ロゴ

商品の詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



CJ4905-100

ナイキスウッシュウーブンショートパンツ

カラーホワイト

サイズM

ウエスト78ワタリ72股上31股下15裾幅31センチ

何度か着用しておりますが目立つダメージや

汚れも無く良好な状態です。

購入オンライン付属品無し

ラインランニングショーツ



カラー···ホワイト

素材···ナイロン

季節感···春、夏