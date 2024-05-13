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NIKE Swoosh shorts ナイロン　パンツ　ショート　刺繍　ロゴ

ナイキ

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NIKE Swoosh shorts ナイロン　パンツ　ショート　刺繍　ロゴ
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商品の詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

CJ4905-100
ナイキスウッシュウーブンショートパンツ
カラーホワイト
サイズM
ウエスト78ワタリ72股上31股下15裾幅31センチ
何度か着用しておりますが目立つダメージや
汚れも無く良好な状態です。
購入オンライン付属品無し
ラインランニングショーツ

カラー···ホワイト
素材···ナイロン
季節感···春、夏

商品の説明

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