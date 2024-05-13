Creek Powerline Sport Utility Pant Navy

商品の詳細

■クリークパワーラインスポーツユーティリティパンツ

■Navy/ネイビー/紺

■L/Large

ウエスト平置き約82cm→最大約96cm/股上約34cm/股下約73cm/ワタリ約35cm/裾幅約24cm/総丈約107cm/ショーツ時総丈約53cm



素材はポリエステル100%です。2wayになります。

ジップを開くとショーツになります。



新品未使用です。試着もしていません。

新品ですが、一度は人の手に渡っていることを御了承頂ける方のみ御購入下さい。



⚠︎…購入後24時間以内にお支払手続き頂ける方のみ、よろしくお願い致します。

⚠︎…商品到着後24時間以内に受取評価をして頂ける方のみ、ご購入下さい。

⚠︎…仕事の都合上、発送まで少々お時間頂く場合がございます。お急ぎの場合は事前にご確認くださいませ。



CreekAngler'sDevice

hite

allweatherproof

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EPOCH

mormal

minnano

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在原みゆ紀