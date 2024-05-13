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1978 little feat vintage tシャツ ワーナー・ブラザース

Kspoon

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商品の詳細

littlefeatが1978年に発売しwaitingforcolumbus(live)のワーナー・ブラザースのプロモーションtシャツになりますこちらのtシャツは1978年当時ワーナー・ブラザースで働いていた人から入手した非常に貴重なtシャツになります歌手の桑田佳祐さんもpenの桑田佳祐特集にて洋楽のmybestにあげられているくらい名盤中の名盤ですサイズはタグ欠損の為実寸でお願い致します肩幅41身幅47着丈60になります

商品の説明

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