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KEEN キーン サンダル ゼラポート2

キーン

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KEEN キーン サンダル ゼラポート2
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商品の詳細

【ブランド】キーン　KEEN

【品名】　　　ゼラポートツー/ZERRAPORT2

【サイズ】26.0センチ

型/種類···スポーツサンダル

カラー···グリーン

数回の使用のみです。
履く機会がない為、出品します。

商品の説明

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