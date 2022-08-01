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KEEN キーン サンダル ゼラポート2
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商品の詳細
【ブランド】キーン KEEN
【品名】 ゼラポートツー/ZERRAPORT2
【サイズ】26.0センチ
型/種類···スポーツサンダル
カラー···グリーン
数回の使用のみです。
履く機会がない為、出品します。
【品名】 ゼラポートツー/ZERRAPORT2
【サイズ】26.0センチ
型/種類···スポーツサンダル
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商品の説明
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