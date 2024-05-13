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50'sビンテージblue bellオーバーオール デニム
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￥19999税込
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商品の詳細
ブルーベルのデニムオーバーオールです
50年代製のヴィンテージ
平置きでウエスト55股下70cm
XL相当です
ノーダメージ、ノーリペアの美品
色も満遍なく9割以上残っています
Carhartt
カーハート
headlight
ヘッドライト
Bigmac
ビッグマック
PAYDAY
ペイデイ
パワーハウス
Powerhouse
50年代製のヴィンテージ
平置きでウエスト55股下70cm
XL相当です
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色も満遍なく9割以上残っています
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商品の説明
50's BLUE BELL デニムオーバーオール 濃紺 ミントコンディション ブルーベル ライトオンス SAIL CLOTH ワークウェア W44 希少 ヴィンテージ BA-1217 RM1586H | agito vintage powered by BASE
50's BLUE BELL デニムオーバーオール 濃紺 ミントコンディション ブルーベル ライトオンス SAIL CLOTH ワークウェア W44 希少 ヴィンテージ BA-1217 RM1586H | agito vintage powered by BASE
50's BLUE BELL デニムオーバーオール 濃紺 ミントコンディション ブルーベル ライトオンス SAIL CLOTH ワークウェア W44 希少 ヴィンテージ BA-1217 RM1586H | agito vintage powered by BASE
50's BLUE BELL デニムオーバーオール 濃紺 ミントコンディション ブルーベル ライトオンス SAIL CLOTH ワークウェア W44 希少 ヴィンテージ BA-1217 RM1586H | agito vintage powered by BASE
50's BLUE BELL デニムオーバーオール 濃紺 ミントコンディション ブルーベル ライトオンス SAIL CLOTH ワークウェア W44 希少 ヴィンテージ BA-1217 RM1586H | agito vintage powered by BASE
BLUE BELL ´50 ビンテージ オーバーオール-
希少50's ヴィンテージ！ BLUE BELL ローバック オーバーオール ...
50's BLUE BELL デニムオーバーオール 濃紺 ミントコンディション ブルーベル ライトオンス SAIL CLOTH ワークウェア W44 希少 ヴィンテージ BA-1217 RM1586H | agito vintage powered by BASE
BLUE BELL ´50 ビンテージ オーバーオール-
希少50’s ヴィンテージ！ BLUE BELL ローバック オーバーオール
ビンテージ60's○DEADSTOCK BLUE BELLデニムオーバーオール表記W40 L3...
50S デニム オーバーオール ビンテージ ローバック 濃紺 | labiela.com
50's BLUE BELL デニムオーバーオール 濃紺 ミントコンディション ブルーベル ライトオンス SAIL CLOTH ワークウェア W44 希少 ヴィンテージ BA-1217 RM1586H | agito vintage powered by BASE
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