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50'sビンテージblue bellオーバーオール デニム

ラングラー

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クチコミ評価 5.1328件）07
販売価格 ：

19999税込

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50'sビンテージblue bellオーバーオール デニム
50'sビンテージblue bellオーバーオール デニム
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ブルーベルのデニムオーバーオールです
50年代製のヴィンテージ
平置きでウエスト55股下70cm
XL相当です
ノーダメージ、ノーリペアの美品
色も満遍なく9割以上残っています

Carhartt
カーハート
headlight
ヘッドライト
Bigmac
ビッグマック
PAYDAY
ペイデイ
パワーハウス
Powerhouse

商品の説明

50'sビンテージblue bellオーバーオール デニム
50's BLUE BELL デニムオーバーオール 濃紺 ミントコンディション ブルーベル ライトオンス SAIL CLOTH ワークウェア W44 希少 ヴィンテージ BA-1217 RM1586H | agito vintage powered by BASE
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50S デニム オーバーオール ビンテージ ローバック 濃紺 | labiela.com
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