【usa製、オーバーサイズ◎】Wranglerウエスタンシャツ90s 長袖

商品の詳細

☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆



お気に入りの1枚を探してみてくださいね！



⏬全商品検索⏬

#Peachの古着



90s90年代をはじめ、トレンドやビックサイズなどスウェットやパーカーをメインにメンズからレディースまで揃えております！



【当アカウントを\"フォローするだけ\"で\"安く\"買える】



⏬フォロー割引き⏬

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3,980円→200円引き

〜8,980円→400円引き

9,000〜円→600円引き

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



☆まとめ買いでさらに200円引き！



購入前に『フォロー割』『まとめ買い割り』とコメントお願い致します。





〜フォロー割の流れ〜

①当アカウントをフォロー

②「フォロー割お願いします」とコメント

↓

③【割引きした価格】と【専用ページ】を作成します





⚠️購入前でなければ割引できませんので注意して下さい。





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー







⏬商品詳細⏬

◼Brand



Wrangler



■Sizenotation



sizeXL



■Actualsize（㎝）

・着丈 80.5

・身幅 57

・肩幅 49.5

・袖丈 64



■Color



マルチカラー



■Meterial(素材)



ポリエステル65%

コットン35%



■Condition

あくまで『古着』になりますが、比較的美品です。



ご理解いただけた方のみ、

ご購入宜しくお願い致します。





⏬全商品検索⏬

☟☟

#Peachの古着

【管理番号】BK