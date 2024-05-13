- 当日発送
- 送料無料
【usa製、オーバーサイズ◎】Wranglerウエスタンシャツ90s 長袖
- 販売価格 ：
-
￥4720税込
- 獲得ポイント ：
- 155ポイント
サイズ
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
お気に入りの1枚を探してみてくださいね！
⏬全商品検索⏬
#Peachの古着
90s90年代をはじめ、トレンドやビックサイズなどスウェットやパーカーをメインにメンズからレディースまで揃えております！
【当アカウントを\"フォローするだけ\"で\"安く\"買える】
⏬フォロー割引き⏬
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3,980円→200円引き
〜8,980円→400円引き
9,000〜円→600円引き
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆まとめ買いでさらに200円引き！
購入前に『フォロー割』『まとめ買い割り』とコメントお願い致します。
〜フォロー割の流れ〜
①当アカウントをフォロー
②「フォロー割お願いします」とコメント
↓
③【割引きした価格】と【専用ページ】を作成します
⚠️購入前でなければ割引できませんので注意して下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
⏬商品詳細⏬
◼Brand
Wrangler
■Sizenotation
sizeXL
■Actualsize（㎝）
・着丈 80.5
・身幅 57
・肩幅 49.5
・袖丈 64
■Color
マルチカラー
■Meterial(素材)
ポリエステル65%
コットン35%
■Condition
あくまで『古着』になりますが、比較的美品です。
ご理解いただけた方のみ、
ご購入宜しくお願い致します。
⏬全商品検索⏬
☟☟
#Peachの古着
【管理番号】BK
商品の説明
WRANGLER ラングラー 80〜90年代 長袖 コットンウエスタンシャツ ...
90年代 Wrangler ラングラー クレイジーパターン 長袖 ウエスタンシャツ メンズM 古着 90s ビンテージ ヴィンテージ ネイビー マスタードイエロー ホワイト 紺色 黄色 白 【長袖シャツ】【3anniv】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト
90's Wrangler Western Shirt L / ラングラー 長袖 ウエスタンシャツ ...
XL★古着 ラングラー Wrangler 長袖 ウエスタン シャツ メンズ 90年代 90s 大きいサイズ ロング丈 白他 ホワイト ストライプ 23sep26 中古 トップス
90年代 Wrangler ラングラー ネイティブストライプ柄 長袖 ウエスタンシャツ メン2XL | フリマアプリ ラクマ
90年代 Wrangler ラングラー ネイティブ 総柄 長袖 ウエスタンシャツ ...
限定品新作 90s Wrangler ネイティブボーダー 総柄デザイン ノーカラー ...
90年代 Wrangler ラングラー ネイティブ 総柄 長袖 ウエスタンシャツ ...
90s vintage Wrangler ラングラー 長袖シャツ ウエスタンシャツ ホワイト
90年代 Wrangler ラングラー 切替 刺繍 長袖 ウエスタンシャツ メンズM相当 古着 90s ビンテージ ヴィンテージ 総柄シャツ ブラック×レッド 黒 赤【長袖シャツ】【3anniv】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト
USA製 90年代 Wrangler ラングラー ネイティブ 総柄 長袖 ウエスタン ...
90s vintage Wrangler ラングラー 長袖シャツ ウエスタンシャツ ホワイト
wrangler 長袖ウエスタンシャツ ラングラー/XL ピンク ブルー パープル ...
90年代 Wrangler ラングラー 切替 刺繍 長袖 ウエスタンシャツ メンズM相当
メンズ・トップス・シャツのデイリーランキング
-
-
-
-
3
本革（バッファロー）パンツ
チノパン
￥1,980
-
-