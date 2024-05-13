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ラングラー

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【usa製、オーバーサイズ◎】Wranglerウエスタンシャツ90s 長袖
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◼Brand

Wrangler

■Sizenotation

sizeXL

■Actualsize（㎝）
・着丈　80.5
・身幅　57
・肩幅　49.5
・袖丈　64

■Color

マルチカラー

■Meterial(素材)

ポリエステル65%
コットン35%

■Condition
あくまで『古着』になりますが、比較的美品です。

ご理解いただけた方のみ、
ご購入宜しくお願い致します。


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【管理番号】BK

商品の説明

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