- 当日発送
- 送料無料
日本限定 バルトロライトジャケット オービット Mサイズ 黒 ブラック
- 販売価格 ：
-
￥43420税込
- 獲得ポイント ：
- 579ポイント
サイズ
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
1990年代に極地探検で使用されたモデルをベースにアップデートされたバルトロライトジャケット。今回表地には、「BrewedProtein（ブリュード・プロテイン）」とウール、植物由来のバイオナイロンをミックスした生地を採用しています。雪上での動きやすさを考慮した短めの着丈や、寒さを感じやすい上腕部分の適切なわた量など、極地での着用を想定した機能とデザインが、都市でも高い汎用性を発揮します。中わたには、不純物などを限りなく取り除いたリサイクルダウンを封入。ザ・ノース・フェイスが未来へ繋ぐ、新たなマスターピースです。日本限定発売の商品です。
通常のバルトロより少し大きめです。
LとMサイズの中間って感じがします。
バルトロライトジャケット
バルトロライト
spiber
BALTROLIGカラー...ブラック
種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)
通常のバルトロより少し大きめです。
LとMサイズの中間って感じがします。
バルトロライトジャケット
バルトロライト
spiber
BALTROLIGカラー...ブラック
種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)
商品の説明
【Brewed Protein】オービット バルトロライトジャケット（ユニセックス）
Brewed Protein】オービット バルトロライトジャケット（ユニセックス ...
限定!】THE NORTH FACE◇オービット バルトロライトジャケット (THE ...
Brewed Protein】オービット バルトロライトジャケット（ユニセックス ...
限定!】THE NORTH FACE◇オービット バルトロライトジャケット (THE ...
オービット バルトロライトジャケット Lサイズ
Brewed Protein】オービット バルトロライトジャケット（ユニセックス ...
【Brewed Protein】オービット バルトロライトジャケット（ユニセックス）
THE NORTH FACE (ザノースフェイス) ダウンジャケット・コート レディース 2023-24 AW(秋冬)
L North Face ノースフェイス オービット バルトロライトジャケット ...
THE NORTH FACE [ザ ノースフェイス正規代理店] Baltro Light Jacket ...
THE NORTH FACE - 美品希少! 海外限定 ザノースフェイス バルトロ ...
The North Face Orbit Bartolo Light Jacket Brewed Protein
THE NORTH FACE [ザ ノースフェイス正規代理店] Baltro Light Jacket ...
メンズ・ジャケット/アウター・ダウンジャケットのデイリーランキング
-
-
-
-
3
本革（バッファロー）パンツ
チノパン
￥1,980
-
-