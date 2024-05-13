日本限定　バルトロライトジャケット　オービット　Mサイズ　黒　ブラック

商品の詳細

1990年代に極地探検で使用されたモデルをベースにアップデートされたバルトロライトジャケット。今回表地には、「BrewedProtein（ブリュード・プロテイン）」とウール、植物由来のバイオナイロンをミックスした生地を採用しています。雪上での動きやすさを考慮した短めの着丈や、寒さを感じやすい上腕部分の適切なわた量など、極地での着用を想定した機能とデザインが、都市でも高い汎用性を発揮します。中わたには、不純物などを限りなく取り除いたリサイクルダウンを封入。ザ・ノース・フェイスが未来へ繋ぐ、新たなマスターピースです。日本限定発売の商品です。



通常のバルトロより少し大きめです。

LとMサイズの中間って感じがします。





バルトロライトジャケット

バルトロライト

spiber

BALTROLIGカラー...ブラック



種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)