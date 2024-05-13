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日本限定　バルトロライトジャケット　オービット　Mサイズ　黒　ブラック

ザノースフェイス

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43420税込

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日本限定　バルトロライトジャケット　オービット　Mサイズ　黒　ブラック
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

1990年代に極地探検で使用されたモデルをベースにアップデートされたバルトロライトジャケット。今回表地には、「BrewedProtein（ブリュード・プロテイン）」とウール、植物由来のバイオナイロンをミックスした生地を採用しています。雪上での動きやすさを考慮した短めの着丈や、寒さを感じやすい上腕部分の適切なわた量など、極地での着用を想定した機能とデザインが、都市でも高い汎用性を発揮します。中わたには、不純物などを限りなく取り除いたリサイクルダウンを封入。ザ・ノース・フェイスが未来へ繋ぐ、新たなマスターピースです。日本限定発売の商品です。

通常のバルトロより少し大きめです。
LとMサイズの中間って感じがします。


バルトロライトジャケット
バルトロライト
spiber
BALTROLIGカラー...ブラック

種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)

商品の説明

【Brewed Protein】オービット バルトロライトジャケット（ユニセックス）
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