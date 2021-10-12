Needles トラックパンツ

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ニードルス

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商品の詳細

今週いっぱいで購入者がおられなければ一度出品取りやめる予定です。
お気持ち程度のお値引き可能なのでぜひご検討ください。

NEEDLESTrackPant-PolySmooth
ストレートタイプ
ニードルズトラックパンツ

Color：C-Emerald

Size：S
ウエスト約74㎝、股上約32㎝、股下約74㎝、裾幅約24㎝

数回着用しました。
目立つ傷や汚れのない美中古品です。
タグもお付けして発送させていただきます。

新品ではありませんのでご了承ください。

商品の説明

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