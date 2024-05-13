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【入手困難】NEIGHBORHOOD 長袖シャツ 花柄 総柄 M 日本製 希少品
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￥3330税込
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商品の詳細
◾️ブランド
NEIGHBORHOOD/ネイバーフッド
◾️商品説明
大人気ブランドのNEIGHBORHOODから、入手困難、極希少品の花柄、総柄が素敵なデザインの日本製の長袖シャツになります。
少々使用感ございますが、まだまだお使いいただけます。
◾️サイズ
メンズ M
肩幅 約45cm
身幅 約52cm
着丈 約70cm
古着をご理解頂ける方のみお願い致します。
サイズ、イメージ違いなどの言い分はご遠慮ください。
◾️注意事項
完璧、美品を求める方はトラブル防止の為、
ご購入をご遠慮下さいませ。
メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。
郵便物の破損、紛失、不着の際の補償は出来兼ねます。
ご理解同意出来る方のみお願い致します。
#ラルフローレン#RalphLauren#polo
#ボタンダウン#長袖#希少品#激レア#ビックシルエット#美品#完売#定番#ヴィンテージ#VINTAGE#極美品#美品#入手困難#レア#限定#人気#ハイブランド#完売#高級#コラボ#大きいサイズ#古着#BDシャツ#ボタンダウンシャツ#REGENT#1818#チェック#チェック柄#ストライプ#長袖シャツ#BDシャツ#ボタンダウンシャツ#BEAMS#LIBERTY#ビームス#リバティ#wtaps#NEIGHBORHOOD#ネイバーフッド
NEIGHBORHOOD/ネイバーフッド
◾️商品説明
大人気ブランドのNEIGHBORHOODから、入手困難、極希少品の花柄、総柄が素敵なデザインの日本製の長袖シャツになります。
少々使用感ございますが、まだまだお使いいただけます。
◾️サイズ
メンズ M
肩幅 約45cm
身幅 約52cm
着丈 約70cm
古着をご理解頂ける方のみお願い致します。
サイズ、イメージ違いなどの言い分はご遠慮ください。
◾️注意事項
完璧、美品を求める方はトラブル防止の為、
ご購入をご遠慮下さいませ。
メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。
郵便物の破損、紛失、不着の際の補償は出来兼ねます。
ご理解同意出来る方のみお願い致します。
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商品の説明
【入手困難】NEIGHBORHOOD 長袖シャツ 花柄 総柄 M 日本製 希少品
【入手困難】NEIGHBORHOOD 長袖シャツ 花柄 総柄 M 日本製 希少品
【入手困難】NEIGHBORHOOD 長袖シャツ 花柄 総柄 M 日本製 希少品
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