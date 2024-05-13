【入手困難】NEIGHBORHOOD 長袖シャツ 花柄 総柄 M 日本製 希少品

商品の詳細

◾️ブランド

NEIGHBORHOOD/ネイバーフッド



◾️商品説明

大人気ブランドのNEIGHBORHOODから、入手困難、極希少品の花柄、総柄が素敵なデザインの日本製の長袖シャツになります。



少々使用感ございますが、まだまだお使いいただけます。



◾️サイズ

メンズ M

肩幅 約45cm

身幅 約52cm

着丈 約70cm





古着をご理解頂ける方のみお願い致します。

サイズ、イメージ違いなどの言い分はご遠慮ください。



◾️注意事項

完璧、美品を求める方はトラブル防止の為、

ご購入をご遠慮下さいませ。

メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。

郵便物の破損、紛失、不着の際の補償は出来兼ねます。

ご理解同意出来る方のみお願い致します。



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