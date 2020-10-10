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ウエアハウスWAREHOUSEパッチワークデニムパンツ

Bspoon

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ウエアハウスWAREHOUSEパッチワークデニムパンツ
ウエアハウスWAREHOUSEパッチワークデニムパンツ
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

商品説明

ウエアハウス　パッチワーク　ペイント　リペア
イエロースティッチ
セルビッチデニム

実寸
ウエスト　39
股上　　　29
股下　　　74
裾幅　　　21㎝

全体的に使用感有り。
バックポケットリベット部、股お尻寄り、擦れ有り。
状態は画像にて確認願います。

商品の説明

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