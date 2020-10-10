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ウエアハウスWAREHOUSEパッチワークデニムパンツ
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￥1938税込
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商品の詳細
商品説明
ウエアハウス パッチワーク ペイント リペア
イエロースティッチ
セルビッチデニム
実寸
ウエスト 39
股上 29
股下 74
裾幅 21㎝
全体的に使用感有り。
バックポケットリベット部、股お尻寄り、擦れ有り。
状態は画像にて確認願います。
ウエアハウス パッチワーク ペイント リペア
イエロースティッチ
セルビッチデニム
実寸
ウエスト 39
股上 29
股下 74
裾幅 21㎝
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商品の説明
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