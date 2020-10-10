ウエアハウスWAREHOUSEパッチワークデニムパンツ

商品の詳細

商品説明



ウエアハウス パッチワーク ペイント リペア

イエロースティッチ

セルビッチデニム



実寸

ウエスト 39

股上 29

股下 74

裾幅 21㎝



全体的に使用感有り。

バックポケットリベット部、股お尻寄り、擦れ有り。

状態は画像にて確認願います。