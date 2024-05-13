paul smith ポールスミス　チノパン　カジュアルパンツ

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商品の詳細

【paulsmithポールスミス チノパン】



サイズ 76

平置ウエスト40

総丈97

股下73

✳︎素人寸法ご理解ください



目立った傷汚れはありません。

即購入大丈夫です。

質問いつでも受け付けます。