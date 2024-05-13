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paul smith ポールスミス チノパン カジュアルパンツ
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￥2088税込
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商品の詳細
【paulsmithポールスミス チノパン】
サイズ 76
平置ウエスト40
総丈97
股下73
✳︎素人寸法ご理解ください
目立った傷汚れはありません。
即購入大丈夫です。
質問いつでも受け付けます。
サイズ 76
平置ウエスト40
総丈97
股下73
✳︎素人寸法ご理解ください
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商品の説明
新品☆Paul Smith COLLECTION カジュアルパンツ☆カーキ☆M
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