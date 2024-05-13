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fear of god sixth collection カーゴパンツ
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商品の詳細
1回着用してクリーニング後保管してたので比較的美品になります。畳んで保管していたため、畳シワが多少ございます。
サイズ：xs
ウエスト：約42cm、股下：約77cm
サイズ：xs
ウエスト：約42cm、股下：約77cm
商品の説明
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