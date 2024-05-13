stussy ステューシー　オンブレ　チェックシャツ

商品の詳細

サイズ表記 不明

サイズ感はLです。



着丈73.5cm



身幅 55cm



肩幅47cm



素人採寸のため、若干の誤差はあります



⚠️サイズ表記不明、左袖口に傷アリ



送料込み、匿名での発送です！



１週間以内に必ず発送します。



取り置き、専用 禁止です。



メンズ

レディース

古着

古着屋

古着男子

古着女子

アウター

ジャケット

パーカー

冬

秋

y2k

#カリグラシの古着

カリグラシの古着

ステューシー

stussy

ネルシャツ

チェックシャツ

オンブレ