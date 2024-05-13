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stussy ステューシー オンブレ チェックシャツ
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商品の詳細
サイズ感はLです。
着丈73.5cm
身幅 55cm
肩幅47cm
素人採寸のため、若干の誤差はあります
⚠️サイズ表記不明、左袖口に傷アリ
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商品の説明
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