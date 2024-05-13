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stussy ステューシー　オンブレ　チェックシャツ

ステューシー

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商品の詳細

サイズ表記　不明
サイズ感はLです。

着丈73.5cm

身幅　55cm

肩幅47cm

素人採寸のため、若干の誤差はあります

⚠️サイズ表記不明、左袖口に傷アリ

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