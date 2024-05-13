JUNYA WATANABE MAN 綿ナイロンキャンバス P050 2本セット

商品の詳細

JUNYAWATANABEMAN

綿ナイロンキャンバスP050

カーキとネイビーの2本セットです。



【KAHKI】

サイズ:M(ウエスト90、股上38.5、股下66、裾幅19.5)

定価:¥38,500

COTTON70%

NYLON30%



【NAVY】

サイズ:M(ウエスト90、股上38.5、股下66、裾幅19.5)

定価:¥38,500

COTTON70%

NYLON30%



シミや汚れなどはありませんが、中古なのでご理解いただける方で、ご購入をお願いいたします。



即購入可能です。

よろしくお願いします。



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