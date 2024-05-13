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JUNYA WATANABE MAN 綿ナイロンキャンバス P050 2本セット

コムデギャルソンジュンヤワタナベマン

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JUNYA WATANABE MAN 綿ナイロンキャンバス P050 2本セット
JUNYA WATANABE MAN 綿ナイロンキャンバス P050 2本セット
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商品の詳細

JUNYAWATANABEMAN
綿ナイロンキャンバスP050
カーキとネイビーの2本セットです。

【KAHKI】
サイズ:M(ウエスト90、股上38.5、股下66、裾幅19.5)
定価:¥38,500
COTTON70%
NYLON30%

【NAVY】
サイズ:M(ウエスト90、股上38.5、股下66、裾幅19.5)
定価:¥38,500
COTTON70%
NYLON30%

シミや汚れなどはありませんが、中古なのでご理解いただける方で、ご購入をお願いいたします。

即購入可能です。
よろしくお願いします。

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商品の説明

JUNYA WATANABE MAN 綿ナイロンキャンバス P050 2本セット
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