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fuv - ワイドデニムパンツ

Espoon

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fuv - ワイドデニムパンツ
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商品の詳細

fuv-widedenimpantsワイドデニムパンツ　madeinINTERFACTORY

購入後、数回はいて保管していました。

股上34
股下70
もも周り68
裾幅48


カラー···ブラック
人気モデル···リーバイス550
シルエット···ワイド/バギー
股上···ハイウエスト
デニムカラー/デザイン···ブラック

商品の説明

fuv - ワイドデニムパンツ
fuv.（ファブ）の「fuv - wide denim pants ワイドデニムパンツ made ...

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