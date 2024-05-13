fuv - ワイドデニムパンツ

商品の詳細

fuv-widedenimpantsワイドデニムパンツ madeinINTERFACTORY



購入後、数回はいて保管していました。



股上34

股下70

もも周り68

裾幅48





カラー···ブラック

人気モデル···リーバイス550

シルエット···ワイド/バギー

股上···ハイウエスト

デニムカラー/デザイン···ブラック