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NAUTICA 半袖シャツ
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￥1950税込
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商品の詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
カラー···ホワイト
袖丈···半袖
厚手の生地の半袖シャツです。
身幅：71
肩幅：68
着丈：82
そで丈：25.5
小さいシミが一、二箇所見られますが
目立つような汚れは特にありません。
新品ではないのでご理解ある方のご購入よろしくお願いいたします。
値下げ交渉気軽に承ります。
カラー···ホワイト
袖丈···半袖
厚手の生地の半袖シャツです。
身幅：71
肩幅：68
着丈：82
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商品の説明
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