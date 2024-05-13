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【即発送可能】UNION × Needles トラックパンツ
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商品の詳細
最も価値のあるSサイズになります。
約1年半前のUNIONとNeedlesによるコラボ商品のトラックパンツです。
着用回数は2.3回の美品です。
購入先→UNIONTOKYOでの並びで購入しました。
Needlesのトラックパンツの中でも特に出周りが少ないのでとても希少価値のある物になります。
素人管理ですので神経質な方はご購入をお控えください。
なにかご質問などありましたらお気軽にどうぞ。
約1年半前のUNIONとNeedlesによるコラボ商品のトラックパンツです。
着用回数は2.3回の美品です。
購入先→UNIONTOKYOでの並びで購入しました。
Needlesのトラックパンツの中でも特に出周りが少ないのでとても希少価値のある物になります。
素人管理ですので神経質な方はご購入をお控えください。
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商品の説明
NEEDLES X UNION TRACK PANTS 23SS – UNION TOKYO
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