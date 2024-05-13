AKIRA アキラ 金田 tシャツ 新品 M

商品の詳細

AKIRAアキラ金田tシャツ新品M





◆AKIRA

NeoTokyoisabouttoEXPLODE





◆サイズ:

Mサイズ





◆カラー:

ブラック





◆商品寸法:

着丈 約74cm

身幅 約58cm

袖丈 約22cm

肩幅 約54cm





◆仕様:

ビンテージ加工

giantヘビーウェイトコットン

ビックシルエット





◆新品未使用

古着、ヴィンテージ商品ではありません





◆発送

ご購入後1~2日以内に発送します。

らくらくメルカリ便、匿名配送でお送りします。





◆梱包方法

商品は簡易包装にてお送りします。

梱包する際、圧縮する場合がありますので、多少の折ジワなどはご了承下さい。





※値下げ交渉はお受けしておりません。

価格変更はこちらのタイミングで行いますので、予めご了承下さい。







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