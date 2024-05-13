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AKIRA アキラ 金田 tシャツ 新品 M

Aspoon

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商品の詳細

AKIRAアキラ金田tシャツ新品M


◆AKIRA
NeoTokyoisabouttoEXPLODE


◆サイズ:
Mサイズ


◆カラー:
ブラック


◆商品寸法:
着丈　約74cm
身幅　約58cm
袖丈　約22cm
肩幅　約54cm


◆仕様:
ビンテージ加工
giantヘビーウェイトコットン
ビックシルエット


◆新品未使用
古着、ヴィンテージ商品ではありません


◆発送
ご購入後1~2日以内に発送します。
らくらくメルカリ便、匿名配送でお送りします。


◆梱包方法
商品は簡易包装にてお送りします。
梱包する際、圧縮する場合がありますので、多少の折ジワなどはご了承下さい。


※値下げ交渉はお受けしておりません。
価格変更はこちらのタイミングで行いますので、予めご了承下さい。



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商品の説明

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