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AKIRA アキラ 金田 tシャツ 新品 M
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￥2470税込
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商品の詳細
AKIRAアキラ金田tシャツ新品M
◆AKIRA
NeoTokyoisabouttoEXPLODE
◆サイズ:
Mサイズ
◆カラー:
ブラック
◆商品寸法:
着丈 約74cm
身幅 約58cm
袖丈 約22cm
肩幅 約54cm
◆仕様:
ビンテージ加工
giantヘビーウェイトコットン
ビックシルエット
◆新品未使用
古着、ヴィンテージ商品ではありません
◆発送
ご購入後1~2日以内に発送します。
らくらくメルカリ便、匿名配送でお送りします。
◆梱包方法
商品は簡易包装にてお送りします。
梱包する際、圧縮する場合がありますので、多少の折ジワなどはご了承下さい。
※値下げ交渉はお受けしておりません。
価格変更はこちらのタイミングで行いますので、予めご了承下さい。
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商品の説明
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