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【Needles(ニードルズ)】Zipped Track Pant

ニードルス

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【Needles(ニードルズ)】Zipped Track Pant
【Needles(ニードルズ)】Zipped Track Pant
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商品の詳細

サイズ(cm)：Sサイズ
ウエスト：76-88
ヒップ(直線)：104
股上：32
股下：62.5
わたり幅：33
裾幅：13-20
総丈：90
※165cmでサイズ感ぴったりでした。

素材
本体：ポリエステル100%　テープ：ポリエステル100%　刺繍：レーヨン100%

2023SS新色。定価で購入しました。
数回着用していますが、目立った傷や汚れなく、問題なく着用していただけます。

商品の説明

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