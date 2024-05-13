【Needles(ニードルズ)】Zipped Track Pant

商品の詳細

サイズ(cm)：Sサイズ

ウエスト：76-88

ヒップ(直線)：104

股上：32

股下：62.5

わたり幅：33

裾幅：13-20

総丈：90

※165cmでサイズ感ぴったりでした。



素材

本体：ポリエステル100% テープ：ポリエステル100% 刺繍：レーヨン100%



2023SS新色。定価で購入しました。

数回着用していますが、目立った傷や汚れなく、問題なく着用していただけます。