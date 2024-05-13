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【Needles(ニードルズ)】Zipped Track Pant
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￥5850税込
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商品の詳細
サイズ(cm)：Sサイズ
ウエスト：76-88
ヒップ(直線)：104
股上：32
股下：62.5
わたり幅：33
裾幅：13-20
総丈：90
※165cmでサイズ感ぴったりでした。
素材
本体：ポリエステル100% テープ：ポリエステル100% 刺繍：レーヨン100%
2023SS新色。定価で購入しました。
数回着用していますが、目立った傷や汚れなく、問題なく着用していただけます。
ウエスト：76-88
ヒップ(直線)：104
股上：32
股下：62.5
わたり幅：33
裾幅：13-20
総丈：90
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本体：ポリエステル100% テープ：ポリエステル100% 刺繍：レーヨン100%
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商品の説明
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