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80s アディダス adidas トリコロールカラー サッカーパンツ 短パンXL
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￥2067税込
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商品の詳細
パンツ丈...ショート・ひざ上丈
柄・デザイン...無地
素材..ポリエステル
シルエット...ワイド
季節感...春,夏,秋
80's80年 青 赤 白 フランスカラー
アディダスオリジナルス
adidasoriginals
ハーフパンツ サッカーショーツ 短パン 半ズボン バギーショーツ ショートパンツです。
人気の三本ラインに膝上丈 ショート丈です。
80年代、当時のデサント製です。
街履きやダンスウェア ジムウェア スポーツウェア ランニングウェアにも使えます。
サイズ OL~XL
ウエスト 約35~49
ワタリ 約34
股下 約6.5
裾幅 約33
総丈 約29.5
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商品の説明
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