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80s アディダス adidas トリコロールカラー サッカーパンツ 短パンXL

アディダスオリジナルス

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80s アディダス adidas トリコロールカラー サッカーパンツ 短パンXL
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商品の詳細

カラー...ブルー
パンツ丈...ショート・ひざ上丈
柄・デザイン...無地
素材..ポリエステル
シルエット...ワイド
季節感...春,夏,秋

80's80年　青　赤　白　フランスカラー

アディダスオリジナルス
adidasoriginals
ハーフパンツ　サッカーショーツ　短パン　半ズボン　バギーショーツ　ショートパンツです。
人気の三本ラインに膝上丈　ショート丈です。

80年代、当時のデサント製です。

街履きやダンスウェア　ジムウェア　スポーツウェア　ランニングウェアにも使えます。

サイズ　OL~XL
ウエスト　約35~49
ワタリ　約34
股下　約6.5
裾幅　約33
総丈　約29.5

#カメのお店

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Reebok　リーボック
NewBalance　ニューバランス
UMBRO　アンブロ
Champion　チャンピオン
THENORTHFACE　ノースフェイス
patagonia　パタゴニア
GRAMICCI　グラミチ
Columbia　コロンビア
5600
6

商品の説明

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