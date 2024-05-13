80s アディダス adidas トリコロールカラー サッカーパンツ 短パンXL

商品の詳細

カラー...ブルー

パンツ丈...ショート・ひざ上丈

柄・デザイン...無地

素材..ポリエステル

シルエット...ワイド

季節感...春,夏,秋



80's80年 青 赤 白 フランスカラー



アディダスオリジナルス

adidasoriginals

ハーフパンツ サッカーショーツ 短パン 半ズボン バギーショーツ ショートパンツです。

人気の三本ラインに膝上丈 ショート丈です。



80年代、当時のデサント製です。



街履きやダンスウェア ジムウェア スポーツウェア ランニングウェアにも使えます。



サイズ OL~XL

ウエスト 約35~49

ワタリ 約34

股下 約6.5

裾幅 約33

総丈 約29.5



#カメのお店



#カメのハーフパンツ



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5600

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