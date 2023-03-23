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グラミチ パンツ 軍パン風
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￥1444税込
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商品の詳細
シルエット···ストレート
カラー···グレー
パンツ丈···フルレングス
柄・デザイン···無地
素材···コットン
季節感···春、夏、秋、冬
こちらはグラミチのパンツです。
色はグレーのようなカーキを薄めたような色をしております。写真3枚目が1番実物に近い色をしているように感じます。
ウエストは平置き採寸で、約41センチ
総丈約107センチ
股下約80センチです。
コメントでやり取りをしてからの購入でお願いします
カラー···グレー
パンツ丈···フルレングス
柄・デザイン···無地
素材···コットン
季節感···春、夏、秋、冬
こちらはグラミチのパンツです。
色はグレーのようなカーキを薄めたような色をしております。写真3枚目が1番実物に近い色をしているように感じます。
ウエストは平置き採寸で、約41センチ
総丈約107センチ
股下約80センチです。
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商品の説明
GRAMICCI】ミリタリーライクなグラミチのライトナイロンカーゴパンツ ...
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