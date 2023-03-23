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グラミチ　パンツ　軍パン風

グラミチ

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グラミチ　パンツ　軍パン風
グラミチ　パンツ　軍パン風
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商品の詳細

シルエット···ストレート

カラー···グレー

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬


こちらはグラミチのパンツです。
色はグレーのようなカーキを薄めたような色をしております。写真3枚目が1番実物に近い色をしているように感じます。

ウエストは平置き採寸で、約41センチ
総丈約107センチ
股下約80センチです。

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商品の説明

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