JUNYA WATANABE COMMEdesGARÇONSスウェットパンツ！

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JUNYAWATANABECOMMEdesGARÇONSスウェットパンツ！









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サイズXS（ジップフライ）



平置きにてウエスト39cm.股上24cm.股下56cm.裾幅18cm.ワタリ幅25cm.総丈81cm







MADEINJAPAN





状態GOOD！！









JUNYAWATANABECOMMEdesGARÇONスウェットパンツです。

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#230103