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JUNYA WATANABE COMMEdesGARÇONSスウェットパンツ！

コムデギャルソンジュンヤワタナベマン

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JUNYA WATANABE COMMEdesGARÇONSスウェットパンツ！
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サイズXS（ジップフライ）

平置きにてウエスト39cm.股上24cm.股下56cm.裾幅18cm.ワタリ幅25cm.総丈81cm



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状態GOOD！！




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