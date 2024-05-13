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TIGHTBOOTH RHOMBUS CORDUROY BAGGY SLACKS
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￥14104税込
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商品の詳細
RHOMBUSCORDUROYBAGGYSLACKSになります。
取扱店舗も少なかった希少品です。
使用は試着のみのタグも外してない新品状態です。
サイズ※公式サイトより
ウエスト84/112
ワタリ46
前股上35
股下68
裾幅27
こだわりのワイドシルエットBAGGYSLACKSを28ウェールと畝の細いコーデュロイ生地で制作。
スラッシュポケット横のシームに沿ったファスナー付きポケットが便利。
バックポケットのオープニングには隠しマグネットボタンを使用。
右腰部分にはロゴ入りヌバック風パッチ付きです。
商品の説明
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