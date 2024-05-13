TIGHTBOOTH RHOMBUS CORDUROY BAGGY SLACKS

商品の詳細

TIGHTBOOTH2023FW

RHOMBUSCORDUROYBAGGYSLACKSになります。



取扱店舗も少なかった希少品です。

使用は試着のみのタグも外してない新品状態です。



サイズ※公式サイトより

ウエスト84/112

ワタリ46

前股上35

股下68

裾幅27



こだわりのワイドシルエットBAGGYSLACKSを28ウェールと畝の細いコーデュロイ生地で制作。



スラッシュポケット横のシームに沿ったファスナー付きポケットが便利。



バックポケットのオープニングには隠しマグネットボタンを使用。



右腰部分にはロゴ入りヌバック風パッチ付きです。