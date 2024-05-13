新品未使用 アークテリクス アクロープル ジョガー ブラック 34-R ...

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

アークテリクスAcropleJogger34サイズ丈Regular新品未使用です。

即購入歓迎いたします。



ゆうパケットポストでの発送です。たたみじわが付く可能性がありますがご了承ください。＋700円で大きめのダンボールに入れて発送いたします。ご希望の方はコメントください。



現在、オンラインでは完売となっております。

実店舗、正規取扱店でも品薄状態となってますので大変希少価値の高い商品です。



他にも希少な商品出品中です。

よろしければご覧下さい^^

#アパレルmomo

#アパレルmomoアークテリクス

#アパレルmomoパンツ

他アプリでも販売しているためタイミングによっては取引キャンセルさせていただきます。

大変申し訳ございませんがご承知ください。



平置き素人採寸、立体裁断商品ですので

若干の誤差はご容赦ください。

ウエスト平置き寸法44cm(88cm)

股上28cm

股下76cm





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