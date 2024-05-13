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OUR LEGACY Exhale Puffaジャケット 44 黒 23ss
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￥37350税込
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商品の詳細
カラー···ブラック
サイズ：44
#OURLEGACYよりExhalePuffaジャケットの出品です。
23ssを代表する商品で、ssenceにて購入しました。
値下げ交渉受け付けておりますので、気軽にお申し付けくださいませ。
簡易包装にて発送させて頂きますのでよろしくお願いいたします。
#OURLEGACY
サイズ：44
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商品の説明
OUR LEGACY EXHOLE PUFFA BLACK 23ss | labiela.com
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OUR LEGACY EXHOLE PUFFA BLACK 23ss-
Our Legacy - ブラック Exhale Puffa ジャケット
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