Size2 THOM BROWNE スウェットパンツ 4bar トムブラウン

商品の詳細

●Brand●

THOMBROWNE



トムブラウン



●Size●

ウエスト 37.5cm

総丈 110cm



Size.2



多少の差異はご容赦ください。



●Condition●

経年による焼けが一部見受けられますが、古着としては美品の類です。まだまだ着用頂けます。

※古着、USED品に不慣れな方は慎重に検討願います。



●Comments●

THOMBROWNE

4barスウェットパンツ。



ゴールデンサイズの2

人気が特に高いネイビーです。



気に入っておりましたが

クローゼット内の断捨離を強いられており、泣く泣く出品します。





●Other●

商品発送は1〜2日程度ですが

仕事の都合により若干の前後がある場合があります。

お急ぎの場合は事前にお知らせ下さい。

また、受取連絡が受取後に出来ない方はご遠慮願います。