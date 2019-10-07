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Size2 THOM BROWNE スウェットパンツ 4bar トムブラウン

トムブラウン

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Size2 THOM BROWNE スウェットパンツ 4bar トムブラウン
Size2 THOM BROWNE スウェットパンツ 4bar トムブラウン
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商品の詳細

●Brand●
THOMBROWNE

トムブラウン

●Size●
ウエスト　37.5cm
総丈　　　110cm

Size.2

多少の差異はご容赦ください。

●Condition●
経年による焼けが一部見受けられますが、古着としては美品の類です。まだまだ着用頂けます。
※古着、USED品に不慣れな方は慎重に検討願います。

●Comments●
THOMBROWNE
4barスウェットパンツ。

ゴールデンサイズの2
人気が特に高いネイビーです。

気に入っておりましたが
クローゼット内の断捨離を強いられており、泣く泣く出品します。


●Other●
商品発送は1〜2日程度ですが
仕事の都合により若干の前後がある場合があります。
お急ぎの場合は事前にお知らせ下さい。
また、受取連絡が受取後に出来ない方はご遠慮願います。

商品の説明

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