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supreme piping track pants M

シュプリーム

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商品の詳細

こちら発売日に某サイトでプレ値購入しました。
かなり格好いいのですが、自分にMサイズは大きかったので出品します。

神経質な方はご遠慮くださいm(__)mまた、詳しいサイズ等は公式でお調べください。

商品の説明

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Supreme piping track pants/ボトム/M/ナイロン/BLK
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